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توك شو

بسبب كورونا .. تعطيل الانتخابات في أكثر من ولاية أمريكية.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
قال أمير نبيل مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الإجراءات التي اتخذت في الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة انتشار الفيروس، جاءت في شكل تدابير احترازية طبية.

وأضاف أمير نبيل عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أن هناك صلاحيات احترازية، تأتي لحاكم كل ولاية حسب الوضع فيها وحالة المناخ.

وأشار إلى أن تأجيل الانتخابات في "كنتكي وجورجيا واهيو " ، نظرا لحالة الزحام النسبي في مراكز الاقتراع.

وأوضح  أنه حدث خلاف قضائي بشأن إجراء انتخابات في ولاية أوهايو ، حيث رفض القضاء إقامة الانتخابات .

وتابع : أن الإجراء الأخير الذي سيتخذه حاكم أوهايو ، هو إعلان حالة الطوارىء الصحية .
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