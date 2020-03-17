عمر المهنا: شخصية الحكام تأثرت بسبب الفار

قال عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السعودية السابق، إنه لا يحق لأي أحد مهما كان منصبه مطالبة اتحاد كرة القدم بإقالة رئيس لجنة التحكيم.
وأضاف المهنا في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن تقنية الفار وبالرغم من أهميتها وتأثيرها على تقليل الأخطاء التحكيمية في المباريات المختلفة، لكنه أضعفت تركيز الحكام وجعلتهم يعتمدون عليه كثيرا في قرارات واضحة جدا وهو ما يؤثر بالسلب على شخصية الحكم .
يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت الكثير من الأخطاء التحكيمية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان مما دفع العديد من الأندية الاعتراض على لجنة الحكام السعودية بقيادة الإسباني فرناندو ترياسكو بل تطور الأمر بأن نادي النصر قد أصدر بيان رسمي يعترض فيه على تولي ترياسكو للجنة الحكام والمطالبة بإقالته.