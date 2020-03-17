أم وأب لمدة 33 سنة .. الأم المثالية الأولى على الجمهورية: تكريمي باللقب أزاح تعب السنين

بدموع الفرحة، وابتسامة الاشتياق، وعلامات الرضا، استقبلت "امينة راشد"، خبر اختيارها الام المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، لتزيح بهذا التكريم تعب السنين، وتنسى به سنوات معاناتها ومشقتها.





"كان مجرد حلم لم اتخيل تحقيقه.. بس كان عندي امل في ربنا انه مبيضيعش تعب حد، وأن ممكن ربنا يكرمني ويتم اختياري كأم مثالية".. بتلك الكلمات وصفت "امينة راشد ابراهيم" ابنة عزبة اللحم بمدينة دمياط، فرحتها عقب اختيارها أما مثالية لعام 2020 والتي فازت بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.





السيدة التي كثيرا ما حلمت بمثل هذا التكريم الذي يكلل مسيرة حياتها وعطائها، كشفت عن اللحظة الأولى لسماعها خبر اختيارها قائلة: "أول ما سمعت بخبر اختياري الأم المثالية من حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، مقدرتش أتمالك نفسي ودخلت في نوبة من البكاء من كتر الفرحة" فلم تكن تتخيل أن تحصل على هذا اللقب، وان رحلة كفاحها سوف تكلل بكل هذا التكريم.









وبصوت يحمل نبرة الحزن تذكرت صاحب الفضل بإرسال أوراق ترشيحها إلى مديرية التضامن الاجتماعى لترشيحها كأم مثالية، وهو المغفور له الدكتور محمد شبانة أمين صندوق نقابة الاطباء والذى وافته المنية أمس الأول، فهو من اختارها للترشيح واتصل بها وقدم لها أوراقها، لكنه وافته المنية أمس الأول قبل أن يسعد بخبر فوزها كأم مثالية .





قصة كفاح "امينة" بدأت بعد وفاة زوجها "محمود عبدالحميد الشربيني" والذي كان يعمل طبيبا وتوفي عام 1987، في العقد الثالث من عمره، إلا أنها عملت على تربية بناتها هدى التي كانت وقتها في سن 6 سنوات، و منى التي كانت وقتها في سن 3 سنوات، بينما كانت مازالت حاملا فى ابنتها الثالثة نهى.









مسيرة "امينة" التي ولدت في 1948 وكانت تعمل مدير تمريض بمستشفى دمياط التخصصى وحاليا بالمعاش وعندما توفى زوجها رفضت الارتباط وقررت تحمل المسئولية وتربية البنات ومرت السنوات صعبة عليها لكنها ظلت صامدة في مواجهة مشقة الحياة، ولا يوجد دخل سوى راتبها ومعاش زوجها، فأحسنت تربية أطفالى ورعايتهم خلال مراحلهم التعليمية المختلفة، على حد وصفها لقصتها.









"كل أملي أني كنت أربي بناتي أفضل تربية، وحصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس علوم ومتزوجة من طبيب، والابنة الثانية حصلت على بكالوريوس هندسة وتعمل مهندسة، والابنة الثالثة بكالوريوس هندسة وتعمل مهندسة ومتزوجة من مهندس" تلك هى الأمنية التي سعت إليها في ان تعلم بناتها وأن تكون لهم خير مثال وقدورة.









وبضحكه تملأها الفرحة قالت بناتى فور سماعهم الخبر منهم من تقطن بالمنصورة ،طالبونى بعمل حفلة وعزومة كبيرة عندى بالمنزل بمناسبة اختياري كأم مثالية وتابعت قائلا وطبعا هعزمهم هم وازواجهن فرحا باختياري فانا عشت عمرى من أجلهن.





وأوضحت أنها عندما تقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال تكريمه للأمهات المثاليات ستقول له جملة واحدة "ربنا يحفظك زى ما حافظت على مصر والمصريين".



