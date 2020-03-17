AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:20 م
تعليم بور سعيد
تعليم بور سعيد
Advertisements
محمد الغزاوى
أعلن د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد عن تقديم نماذج للتعليم عن بعد للطلاب بجميع المراحل التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالتعاون بين التوجيه الفنى و مركز التطوير التكنولوجى.

وأكد وكيل الوزارة أنه يجب مراعاة الجوانب الفنية فيما سيقدم للطلاب من مواد علمية على أن تصل لكل الطلاب عن طريق الإستفادة من مواقع التواصل الإجتماعى وذلك تحت إشراف الموجه العام لكل مادة.

وشدد باهى على الإستمرار فى تقديم التوعية الصحية والدينية والقومية للطلاب لحثهم على كيفية التعامل مع الوضع الحالى وبغرض التعريف الجيد بفيروس كورونا المستجد من خلال نماذج إسترشادية ذات مرجعية علمية مضمونة ذات مصدر معروف.

وبخصوص طلاب الثانوية العامة وجه وكيل الوزارة إلى الإستمرار على إرشاد طلاب المرحلة للتعامل مع بنك المعرفة المصرى تيسيرا للوصول إلى المعلومات المستهدفة التى تخدم مناهجهم الدراسية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى ترأسه اليوم بمكتبه بديوان المديرية بحضور المديرين العموم و مديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية لبحث ومناقشة أنماط العمل وبدائلها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة
باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة
باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة
باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة
باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9400 طالب ثانوي في بورسعيد يمتحنون اللغة العربية السبت

٩٤٠٨ طلبة وطالبات بالصفين الأول والثانى الثانوى العام يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم ببورسعيد

تعليم بورسعيد تترأس غرفة عمليات امتحانات 2 ثانوي بديوان المديرية

وكيل تعليم بورسعيد: انتظام حضور طلاب الشهادة الإعدادية يجنبهم الحرمان من دخول الامتحان

تعليم بورسعيد تشدد على اتباع الطلاب والمعلمين لعادات صحية تجنبا للأمراض الوبائية

محافظ بورسعيد: التعامل بكل حزم مع أي مدرس يعطي دروسا خصوصية

ترشيحاتنا

خد حذرك وتعرف على أماكن فرص سقوط الأمطار اليوم وغدًا.. فيديو

بعد موافقة السيسي.. تعرف على كيفية الجمع بين المعاش والراتب بقانون التأمينات الجديد

لو زورت الدقهلية والمنيا ودمياط.. ماذا ستفعل لمواجهة كورونا

سعره أكثر من مليار جنيه.. انقلاب يخت فاخر خاص بأمير سعودي

الصدمات تتوالى.. الكاف يقرر تأجيل ثاني أكبر بطولة قارية بسبب كورونا

في عيد ميلادها.. كم يبلغ فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب.. رقم غير متوقع

AdvertisementS

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

قرار جديد بشأن المصريين بالخارج الراغبين فى العودة لمصر قبل 19 مارس

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

رفضت تخليني اعتدى عليها فقتلتها.. اعترافات المتهمين بقتل فتاة فى شقتها بالإسكندرية

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

تطور مفاجئ فى قضية عقوبات السوبر وإيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

الداخلية ترجئ استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكترونى لمدة شهر

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

الصين تعتمد أول لقاح لـ فيروس كورونا في تجارب سريرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

بعد اتخاذها احتياطات للوقاية من كورونا.. سيدة تصاب بصدمة بسبب شقاوة أطفالها.. شاهد

اكفينا شره.. 7 معلومات لا تعرفها عن الحميمين| طقس غريب في السعودية