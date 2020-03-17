باهي: تقديم نماذج للتعليم عن بعد لطلاب بورسعيد خلال فترة تعليق الدراسة

أعلن د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد عن تقديم نماذج للتعليم عن بعد للطلاب بجميع المراحل التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالتعاون بين التوجيه الفنى و مركز التطوير التكنولوجى.





وأكد وكيل الوزارة أنه يجب مراعاة الجوانب الفنية فيما سيقدم للطلاب من مواد علمية على أن تصل لكل الطلاب عن طريق الإستفادة من مواقع التواصل الإجتماعى وذلك تحت إشراف الموجه العام لكل مادة.





وشدد باهى على الإستمرار فى تقديم التوعية الصحية والدينية والقومية للطلاب لحثهم على كيفية التعامل مع الوضع الحالى وبغرض التعريف الجيد بفيروس كورونا المستجد من خلال نماذج إسترشادية ذات مرجعية علمية مضمونة ذات مصدر معروف.





وبخصوص طلاب الثانوية العامة وجه وكيل الوزارة إلى الإستمرار على إرشاد طلاب المرحلة للتعامل مع بنك المعرفة المصرى تيسيرا للوصول إلى المعلومات المستهدفة التى تخدم مناهجهم الدراسية.



