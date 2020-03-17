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محافظات

أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:50 م
منع اقامة الأسواق
منع اقامة الأسواق
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أحمد على

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن الغربية اليوم  بناء علي توجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية من المرور على الباعة والتجار وإزالة المفروشات الخاصة بهم والتنبيه عليهم والتشديد بضرورة الإلتزام بقرارات المحافظة والجهات المعنية لحين انقضاء تلك الأزمة .


وجاء ذلك كأول اختبار حقيقي لتنفيذ قرارات محافظة الغربية بمنع التجمعات وإلغاء الأسواق حماية للمواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا لم يلتزم بعض الباعة والتجار والمواطنين بقرار محافظة الغربية ومدينة كفر الزيات بمنع إقامة سوق الثلاثاء الذي يعد أحد أكبر الأسواق الموجودة في المحافظة.


وتعامل قوات الشرطة  مع أصحاب المفروشات من الباعة والتجار والمواطنين بطريقة  حضارية من جانب قوات الأمن وعدم مصادرة أي بضاعة لهم.


كما مارس مسئولو الطب البيطري والأجهزة الصحية بتعقيم وتطهير السوق بعد إزالة الفروشات والخاصة بالبائعين.


جدير بالذكر أن سوق الثلاثاء المقام بمدينة كفر الزيات يعد من أكبر الأسواق بمحافظة الغربية حيث يتردد عليه المواطنون من ثلاث محافظات مجاورة للغربية خاصة مع تواجد كبير للتجار بالسوق لبيع المفروشات والملابس.

أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور
أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور
أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور
أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور
أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور
أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور
أمن الغربية يمنع إقامة الأسواق ويزيل فروشات الباعة للوقاية من كورونا.. صور
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