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رياضة

في ذكرى وفاته.. ما لا تعرفه عن محمد لطيف أسطورة التعليق الكروي التاريخي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:24 م
محمد لطيف
محمد لطيف
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عمرو الحلوانى

تحل اليوم الذكرى الـ٣٠ على رحيل محمد لطيف أيقونة التعليق الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري قبل أن يصبح وكيلا للاتحاد.


وُلد في 23 أكتوبر 1909 في محافظة بني سويف وهو قائد وجناح أيمن فريق مدرسة الخديوية وبعد فوز المدرسة بكأس دورة المدارس عام 1920 ضمه حسين حجازي إلى فريق الزمالك.


سجل أول أهدافه بالزمالك في مرمى الأهلي خلال مباراة ودية بين الفريقين ، لعب لمنتخب مصر عام 1932 وكان ضمن منتخب مصر الذي شارك في بطولة كأس العالم الثانية عام 1934 بإيطاليا. 


واحترف الكرة بفريق رينجرز أقوى الأندية الإسكتلندية أثناء دراسته التربية الرياضية في منتصف الثلاثينيات. اعتزل الكرة عام 1945 وكانت آخر مبارياته مع منتخب الجيش المصري أمام فريق ألوندرز.



عمل حكما حتى حصل على الشارة الدولية وأدار العديد من المباريات الدولية.. وهو أول من أدخل التعليق على كرة القدم بالتليفزيون وكان مراقب عام البرامج الرياضية بالتليفزيون على مدى 16 عاما أذاع مباريات كأس العالم منذ عام 1964.


زادت شهرته عندما اتجه عام 1948 إلى مجال التعليق على المباريات وظل مع الميكروفون حتى وافته المنية في 17 مارس 1990 وكان يلقب بشيخ المعلقين ، وتميز محمد لطيف بأسلوب مميز خاص به في التعليق على مباريات كرة القدم وكان تعليقه من الأهمية بمكان خاصة في مباريات فريقي الزمالك والأهلي.


وقد بلغ حدًّا من الشهرة إلى حد استضافته في الأفلام المصرية في شخصية المعلق الرياضي على مباريات كرة القدم ولعل من أبرز تلك الأفلام هو فيلم غريب في بيتي بطولة سعاد حسني ونور الشريف ، وفيلم في الصيف لازم نحب بطولة صلاح ذو الفقار وسمير غانم.

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