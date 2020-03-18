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حوادث

السجن 10 سنوات لشقيقين قتلا ربة منزل بـ الشرقية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:29 ص
محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
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محمد الطحاوي
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله ،اليوم، حكمها بالسجن 10 سنوات لشقيقين قتل ربة منزل تدخلت للدفاع عن نجلها .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بلاغا  بوصول" صباح م " 60 سنة ربة منزل مقيمة عزبة بيرلي التابعة لكفر دنوهيا مركز الزقازيق، للمستشفي العام جثة هامدة.

وتبين من التحريات قيام " محمد ع " 31 سنة عامل وشقيقه"محمود" 33 سنة مقيمان عزبة بيرلي بارتكاب الواقعة.

وتبين من أوراق القضية نشوب مشادة بين "عبد الله محمد السيد مصطفي" 30 سنة عامل زراعي مقيم عزبة بيرلي، وبين المتهمان للخلاف علي حد أرض زراعية،  حاولت والدته المجني عليه إغاثته فتعدي عليها المتهمان بسلاح أبيض مطواة أثناء محاولتها الدفاع عن نجلها وسقطت علي الأرض غارقة في دمائها وتم نقلها إلي المستشفي وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تم ضبط المتهمين وتحرير القضية رقم 283 لسنة 2019، جنايات مركز الزقازيق، وبعرضهما علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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