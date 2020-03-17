الأم المثالية الأولى في الفيوم: أتمنى زيارة بيت الله الحرام ..شاهد

كافحت بعد وفاة زوجها، لتربي أولادها أفضل تربية، لتخرجهم للمجتمع نماذج مشرفة، يفخر الجميع بهم، أنها نعيمة عبد الوهاب جاب الله الزغبى الأم المثالية الأولى على محافظة الفيوم.





التقى صدى البلد الأم المثالية، وقالت، قمت بتدبير أمورى فى المصاريف بمعاش زوجى ومرتبى دون اللجوء لأقاربى، وفرغت كل وقتى وحياتى لتربية وتعليم أبنائى.





وأضافت نعيمة، عقب وفاة زوجى الذى كان يعمل معلم ثانوى رياضيات، رفضت الزواج ممن تقدموا لى، كان عمرى وقتها 34 عاما، لكى اتفرغ لأبنائى، وأقوم بتربيتهم أحسن تربية.





وأشارت، توفى زوجى عويس صوفى الذى كان يعمل معلم رياضيات بمدرسة سنهور القبلية الثانوية التابعة لإدارة سنورس التعليمية ، وكان عمرى وقتها 34 عاما، تاركا 3 أبناء فى عمر الزهور هم : ريم ( 7سنوات ) ، وألاء ( 5 سنوات ) ، ومحمد ( 3 سنوات ).





وفرغت كل وقتى وحياتى لتربية وتعليم أبنائى أحسن تربية وتعليم ، وسهرت الليالى والسنين من أجلهم ، حتى وفقنى الله عز وجل ثمرة هذه التربية والنشئ الصالح ، فكنت أسهر الليالى فى تربيتهم ، وأذهب الى الطبيب لعلاجهم , وبمعاش والدهم رحمة الله عليه ومرتبي كموظفة بالوحدة المحلية بقرية سنهور البحرية أستطعت تدبير أمورى دون الاستعانة بأ حد من أقاربى والحمد لله "ريم "ألتحقت بكلية الصيدلة وتخرجت الان طبيبة صيدلانية تعمل بمديرية الصحة بالفيوم وتزوجت من مهندس كيميائي أعتبره الأبن الرابع لأبنائى، وأنجبت قاظم ( 5 سنوات ) ، وكارولا ( عامين ).





أما "ألاء " تخرجت في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، وتعمل الآن أخصائية تخاطب وتأهيل احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم محمد الاصغر الذى ألتحق بكلية الشرطة بناء على رغبته منذ الصغر، وتخرج منها ضابط شرطة والان يعمل ضابط فى إدارة مرور الفيوم.





وأضافت نعيمة جاب الله بأن نجلتها ريم وزوجها هما اللذان قاما بتقديم أوراقى لمسابقة الام المثالية لعام 2020 ، دون ان يخطرونى بذلك ، والحمد لله علمت من " صدى البلد " عندما أخبرنى مراسل الفيوم بذلك ، فكل الشكر والتقدير لموقع " صدى البلد "على هذه اللفتات الطيبة ، وأنا سعيدة كل السعادة بهذا الفوز .





وعن أمنياتها قالت: امنيتى حج بيت الله الحرام هذا العام ، وهذه أمنيتى منذ الصغر ، أدعو الله عز وجل أن يحققها لى هذا العام .



