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أخبار البلد

وزير الدفاع يصدر أوامره لـ الحرب الكيميائية التحرك لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:31 م
صورة لعمليات التطهير
صورة لعمليات التطهير
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محمد إبراهيم
أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر ضد فيروس كورونا.


وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

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وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس. مشيدًا بما لمسه من تعاون فعال ودقة في الأداء من الأطقم المكلفة بتنفيذ المهام المكلفين بها. 


من جهته، أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة ، فيما أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تثمن جهود القوات المسلحة في تقديم الدعم العاجل والمبادرة بعملية التطهير والتعقيم داخل الجامعة حرصا علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .


وأظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عال لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة شعب مصر العظيم.

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يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.
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