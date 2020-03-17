اللجنة الأولمبية تكشف حقيقة إلغاء أولمبياد طوكيو

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن حقيقة إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في وقف كافة البطولات الرياضية على مستوى العالم .

ونشرت اللجنة الأولمبية بيانا رسميا يفيد بوجود أربعة أشهر على انطلاق البطولة، مشيرة إلى عدم اتخاذ أي قرار نهائي في الوقت الحالي.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية بخصوص اولمبياد طوكيو كالتالي :-

"واصلت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء مشاوراتها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأضاف "وجرت الأولى مع الاتحادات الرياضية الأولمبية الصيفية الدولية وسيتبع في الأيام المقبلة أعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية وممثلو الرياضات واللجنة البارالمبية الدولية".





وأوضح "لا تزال اللجنة الأولمبية ملتزمة تماما بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، خاصة مع فترة زمنية أربعة أشهر قبل انطلاقها، فلا حاجة لاتخاذ قرار صارم أو نهائي في هذه المرحلة".





وشدد البيان "أي تكهنات في هذه اللحظة ستكون له نتائج عكسية".

تقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس.

وتابع البيان "اللجنة مستمرة في دعم جميع الرياضيين ومتضامنون مع المجتمع بأسره لفعل كل شيء لاحتواء الفيروس".





وأضاف "هناك لجنة مشكلة بالفعل من منتصف فبراير لمتابعة الوضع بشأن فيروس كورونا ومدى تأثيره على انطلاق المنافسات".





ورحبت اللجنة بكلمة آبي شينزو رئيس الوزراء الياباني "نرحب بكلمته التي قال فيها، عقد أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية بشكل مثالي سيكون دليل على أن الجنس البشري تغلب على الفيروس وحصلنا على التدعيم".



