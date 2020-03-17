استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة محطة صرف صحىي السيالة وشفط تجمعات المياه في دمياط

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة دمياط، والتي رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و طارق بدوى مدير مديرية الطرق وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.





وجاءت تلك الجولة استكمالا لسلسلة متابعتها المستمرة للتأكد من جودة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.



