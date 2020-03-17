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محافظات

استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلة محطة صرف صحىي السيالة وشفط تجمعات المياه في دمياط

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:43 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة دمياط، والتي رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و طارق بدوى مدير مديرية الطرق وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.


وجاءت تلك الجولة استكمالا لسلسلة متابعتها المستمرة للتأكد من جودة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.


حيث تفقدت المحافظ عمليات الرصف بالأسفلت الجارى تنفيذها بطريق المحور الذى يمر بعدد من المناطق بمدينة دمياط ، إذ وجهت بوضع خطة محددة لتوسيع الشارع خلال تنفيذ تلك الأعمال مؤكدة على تنفيذ الرصف وإتمامه وفقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة فى هذا الشأن و صيانة بالوعات صرف مياه الأمطار وإنشاء بالوعات جديدة لمنع تراكم المياه بطول هذا الطريق الحيوى، كما شددت المحافظ على الشركة المنفذة بوجود مهندس بصفة مستمرة للإشراف على تلك العملية.


وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بزيارة محطة رفع صرف صحى السيالة للوقوف على المشكلة الخاصة بتعطل أحد الموتورين الموجودين بالمحطة والتى أدت إلى تراكم مياه الصرف الصحي، حيث تواصلت المحافظ فورًا مع المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف ووجهت بسرعة إرسال موتور وتركيبه بالمحطة لنهو المشكله ، كما أكدت على مسئولى الوحدة المحلية بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه المتراكمة بالشوارع.


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