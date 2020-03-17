الأوقاف الكويتية: المصريون شركاء لنا في بناء الوطن وعلى الجميع العمل

قال الدكتور نايف العجمي، وزير الأوقاف الكويتى السابق، إن جميع الدول تعانى من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف وزير الأوقاف الكويتى السابق، خلال حواره على الراي الكويتية، أن الفترة الحالية يجب أن تكون فترة عبادة وتراحم، ولا يجب أن تكون فترة التهريج.





وأوضح وزير الأوقاف الكويتى السابق، أن كورونا وباء عالمى والبلاد فى حالة طوارئ وعلى الجميع التركيز على العمل والمحبة والإنسانية، وعدم التركيز على الخصومات و كلام مبنى على أشياء غير صحيحة.





ودعا وزير الأوقاف السابق، إلى الابتعاد عن التراشق اللفظي والتجريح والمساس بكرامة المصريين، مؤكدًا أن ذلك غير مقبول لا دينًا ولا أخلاقًا.





ولفت العجمي إلى أن المصريين شركاء للكويتيين في بناء الوطن وخدمة المجتمع، أنه لا يجوز تعميم الأخطاء الفردية على جميع أفراد الجالية التي يتجاوز عددهم 500 ألف، فمَنْ يخطئ يحاسب ومَنْ يتجاوز الحدود يُبعد.





وأوضح أن الأطباء المصريين وأفراد الهيئة التمريضية يعملون في الصفوف الأمامية الأولى مع إخوانهم الكويتيين، جنبًا إلى جنب في التصدي لهذا الوباء، والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع، مؤكدًا أن الكلام السلبي والإساءات عن المصريين تؤثر على معنوياتهم.





وتابع "القنوات التي تغذي خطاب الكراهية بين الشعبين والمحطات، التي تؤجج مشاعر العداء بين البلدين، منابر ومنصات فتنة لا تريد الخير للبلدين، ويجب الابتعاد عنها، وتعزيز أواصر الأخوة بيننا بالخطاب الإيجابي والاحترام المتبادل.



