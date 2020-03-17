بالفيديو كونفرانس.. اجتماع طارئ بين أردوغان وماكرون وميركل وجونسون.. اعرف السبب

أعلنت الرئاسة التركية، عقد اجتماع لزعماء تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لمناقشة الوضع في سوريا وأزمة المهاجرين.





وحسب وكالة "أناضول" التركية، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عبر الدائرة التلفزيونية.





وأضافت أن الاجتماع جاء لمناقشة الوضع في سوريا وأزمة المهاجرين، كما تطرق إلى بحث الأزمة في ليبيا والتدخل التركي.





وقالت مجلة يورو أوبزيرفر، إن عددا قليلا من الأشخاص حاولوا عبور الحدود اليونانية من تركيا، خلال الأيام الماضية مقارنة بما كانت عليه الأمر في الأسبوعين الماضيين.



