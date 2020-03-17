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أخبار العالم

سويسرا تعلن رقما صادما لعدد مصابي فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات السويسرية اليوم الثلاثاء، تقديراتها لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.

وقالت السلطات السويسرية إنها تقدر عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بنحو 2650 شخصا.

وأضافت عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بلغ 19 شخصا.

وكانت الحكومة السويسرية قالت إن  تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أصبح سريعا لدرجة يصعب معها الحفاظ على تحديث بيانات الإصابات.

وكان مسؤول صحي كبير في سويسرا، حذر اليوم الثلاثاء، من احتمال انهيار المستشفيات في البلاد إذا استمر فيروس كورونا في الانتشار بهذه السرعة؛ داعيا المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ الحكومية للحد من الوباء.

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