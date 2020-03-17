كسرت حزن لا تطويه السنين .. رسالة فتيات الأم المثالية في الغربية ..صور

رسالتي عن الأم المثاليه بالغربية

دعاء .. قصة عطاء

أعلم جيدا أن كل شخص يرى أن أمه أعظم أم لكن سأخبركم عن نموذج مختلف تماما عن كثير من الأمهات، "دعاء مكرم شعير" .. "ست قدرت تكسر حزن لا تطويه السنين ولا تطيبه الأيام.. حزن كساها بعد ما فقدت زهرة شبابها ودفنتها بعد غياب بابا في لحظة".. حقيقي لحظة صعبة وقاسية سمعتها تحدث نفسها كثيرا عندما سمعت خبر بابا فجأة.





ردت وقالت: "إزاي ما اتقفناش حد يسيب التاني في بداية الطريق كدا!!!".. صعوبات كثيرة قابلتها لا يتحملها جبل، لأنها في لحظة توقف الزمن عند 24 سبتمبر عام 1996م، بوفاة والدي ودخل في جسدها المرض وهي في رعونة شبابها لم تتجاوز الثلاثين من عمرها فهزمها السكر والضغط وضعفت عضلة القلب، بعد أن أصبحت مسئولة كليا عن 3 فتيات أكبرهن لا يتجاوز عمرها السبع سنوات، والصغرى بالكاد أتمت عاملها الأول، بدأت الطريق معنا بمفردها في مجتمع ريفي يرى أن تربية الفتيات لا جدوى منها وأولى لها أن تتزوج وتستمع بحياتها خاصة، إلا أنها تنازلت عن حياتها الشخصية مقابل إسعادنا وتربيتنا واخرجنا نماذج مفيدة وصالحة للمجتمع، فحصلت الكبرى على ماجستير في الحقوق، بعد أن كانت تعاني من ضعف في المستوى الدراسي في المرحلة الابتدائية التي توفى فيها والدي واستفاقت أمي من كبوتها على أن مستوى ابنتها ضعيف، فدعمتها وشجعتها حتى حصلت على الماجستير في الحقوق، وزوجتها وامتد عطاؤها إلى أحفادها حتى الآن.





أما الفتاة الثانية دعمتها وشجعتها حتى أصبحت صحفية في إحدى المؤسسات القومية الكبرى، بعد أن كانت ضمن صفوف الأوائل في جامعتها، كانت تذهب معها من الغربية للقاهرة طوال فترة التدريب والتي طالت إلى عام ونصف دون كلل أو ملل خوفا من تطور الأحداث حينها حيث كان حظر التجوال المفروض حتى هدأت الأمور واستقرت البلاد بعد ثورة 30 يونيه المجيدة، أما الصغرى مازالت تواصل معها مشوار العطاء، في رحلتها مع الدراسات العليا وإتمام درجة الماجستير في الهندسة الزراعية، حتى الآن والتي تجري الجانب العملي لرسالتها في مدينة السادات التي تبعد عنا بأربعة ساعات فكانت أمي خير رفيق لها في يوم الري والحرث وجمع العينات.





أمي لم تعلمنا فقط، في المدارس والجامعات، لكن أمي كان كل هدفها تعلمنا كيفية مواجهة الحياة بمفردنا، أمي أخبرتنا ما لم يخبرنا به أبي عن الحياة، علمتنا كيفية تحمل المسئولية، أن نكون نماذج واعية مدركة محبة لوطنها وبلادها، سيدة قررت تربى العقل قبل البدن، وتغذي القلب قبل المعدة، فكان غذائنا القرآن، فحفظ كل منا ما يقرب نصف القرآن ومنا من تجاوز إلى 17 جزءا بكتاب القرية، أما عن قراءة الكتب فكانت تصطحبنا إلى معرض الكتاب منذ نعومة أظافرنا، وتحرص على اقتناء الكتب المناسبة لأعمارنا السنة، منها موسوعة " دليل الفتاة الزكية"، التى كانت مهمة لنا في فترة المراهقة وتجاوزناها بنجاح، ولا ننس " عبقريات محمد" لعباس العقاد، و"عاشوا في حياتي لأنيس منصور، والبحث عن الذات للرئيس الراحل محمد أنور السادات.





أمي علمتنا حب الوطن للنخاع، فكانت حريصة أن تذهب بنا منذ الصغر، في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة إلى بانوراما حرب أكتوبر، لنعرف تاريخ الحرب المجيدة، وقلعة محمد علي، والأهرامات، والمتحف المصري، وكثير من معالم مصر الجميلة.





أمي علمتنا، حسن الاختيار والعمل بضمير وإتقان، تكاد تكون تحفظ تفاصيل حياتنا، أمي كانت تردد على مسامعنا دائما عندما نفشل في شئ: " لا بأس المهم نتعلم، أنا معاكم دائما ما تخافوش"، فكانت تلك الجملة الحافز الأكبر أن نستمر في بذل الجهد في أن نكون الأفضل.





أمي في خلال رحلة عطائها معنا طورت نفسها بنفسها، فواصلت دراستها الجامعية بعد وفاة والدي، وحصلت على ليسانس أداب وتربية من جامعة طنطا عام 1998م، ولم تتوقف عند هذا الحد بل حصلت على دورات في الحاسب الألي، واللغة الانجليزية والخط العربي، ومهارات تواصل وتنمية بشرية، واستمر عطائها بأنها على مدار 30 عاما في مجال التربية والتعليم، علمت وخرجت أجيال بينهم الضابط والطبيب والمهندس، والمعلم وكوادر نافعة في المجتمع.





أمي كان شعارها في رحلة عطائها معنا دائما: " أنتم زرعتي إن صحت فخير ونعمة من الله ولا أريد من الدنيا غير ذلك"، لذلك نرفع نحن الآن شعار : "حان وقت الحصاد لتكوني الأم المثالية"





توقيع الفتيات الثلاثة "مني و إسراء و أسماء " .





وأضافت الأم المثالية فى تصريحات صحفية لـ"صدى البلد " أنها تعمل وكيل مدرسة مدحت قرطام بمركز السنطة: "عملت ليلا ونهارا عقب وفاة زوجي وأنا عمري 29 سنة وترك ليه بناتي الثلاث "منى وإسراء وأسماء"، كانت الكبرى سبع سنوات والوسطى أربع سنوات، بينما كانت أسماء الصغيره رضيعة، وكان يعمل موظف في وحده الشئون بالقريه، ومن هنا بدات رحلتي مع بناتي الثلاث، حتى الحقتهم جميعا بالجامعة".





وأشارت الأم المثالية إلى أن أبنتها الكبري "منى " حصلت على ماجستير القانون، وإسراء صحفية، بينما أسماء أنهت دراستها بكلية الهندسة، وحاليا تدرس الماجستير، وبدأت رحلتها بهم وعند إعلانها كأم مثالية شعرت بأن رحلة نجاحها تكللت بالنجاح".





وأوضحت أنها لم تكن تعلم أى شىء عن المسابقه إلا عندما سأل فريق الشئون الجيران، لكنها لم تتوقع أن تكون الام المثاليه فما فعلته ستفعله أي أم في مكاني، اشكر الله وبناتي على ما وصلت إليه".





وأضافت منى طلعت، الابنة الكبرى للأم المثاليه: "أرسلت اسم والدتي لمسابقه الأم المثالية، وذلك لكون الابنة الكبرى، التي شهدت على ما واجهت من صعاب الحياة، وكنت معها خطوه بخطوه حتى وصلنا لبر الأمان، وكوني أم لطفلين" هنا" و" حمزة" هو ما جعلني أقدر ما فعلته أمي لنا" .





وتوجهت الفتاة الكبري بدعائها وهي تتمنى بقولها "نفسي أم تكون الأم المثاليه على مستوي الجمهورية كونها ضحت بعمرها وشبابها من أجل تربيتنا على الأصاله والكرم وتحمل المسئوليه ونجحت فى أن تكون ام وأب لنا طول عمرها".