ضبط تاجر لاتهامه بتجميع 3 أطنان سكر تمويني في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط تاجر مواد غذائية؛ لاتهامه بتجميع 3 أطنان من السكر التمويني وحجبها عن التداول.





يأتي هذا في إطار مكافحة جميع الجرائم التموينية وخاصة استغلال بعض منعدمي الضمير الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بأعلى من سعرها الأصلي لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود حسن، مدير الأمن.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "أ. م" تاجر مواد غذائية وبحوزته كمية قدرها ٣ أطنان من السكر التمويني قام بتجميعها وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



