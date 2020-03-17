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رياضة

الاتحاد السكندري يطلب تحديد مصير عودة الدوري المصري قبل مغادرة الأفارقة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:45 م
حسام الحارتي
يبحث مسئولو الاتحاد السكندرى مع الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الموقف النهائى بشأن عودة الدورى لبحث الموقف النهائى للاعبيه الأفارقة، خصوصا عقب تعليق رحلات الطيران الدولية بجميع المطارات المصرية بداية من بعد غد "الخميس".

ويعقد عبد الجليل إمام مدير الكرة بالاتحاد السكندري جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة لمعرفة الموقف النهائي بشأن عودة الدوري المصري لمنح اللاعبين الأفارقة جوازات السفر الخاصة بهم لمغادرة البلاد قبل تعليق رحلات الطيران .

ويضم الاتحاد السكندرى خمسة لاعبين أجانب هم الليبى أنيس سالتو، والسورى عمر الميدانى، والإيفوارى رزاق سيسيه، والأوغندى إيمانويل اكوى، والمالى ويلسون اكاكبو.
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