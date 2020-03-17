مستثمري العاشر: قرار الوزراء خفض سعر الغاز يدعم الصناعة

قال الدكتور سمير عارف ، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، إن قرارات الحكومة سريعة لمواجهة الاثار الاقتصادية المرتبة على انتشار فيروس كورونا.
أضاف عارف ، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء اليوم الخاصة بخفض سعر الغاز الطبيعى على المصانع من 5.5 الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارى يعد داعم كبير للمصانع لمواجهة اعبائها خلال الفترة القادمة متوقعا مزيد من الخفض فى سعر الغاز حتى يصبح مماثلا للاسعار العالمية التى تتراوح بين 3 الى 3.5 دولار لتفادى مزيد من الخسائر.
أشار عارف ، الى قرار الوزراء الخاص بوقف الضرائب العقارية على المصانع لمدة 3 اشهر مقبلة مطالبا بضرورة وقف تلك الضريبية غير الدستورية على المصانع حتى لو اصدر به قانون قديم من 2008 ، اذ أن المصانع قطاعات انتاجية تدفع ضرائب على الحسابات الختامية و الانتاج و لاداعى لضريبية اخرى على العقار.
و دعا عارف الحكومة الى النظر فى اعفاء المصانع التى تتأخر فى التزاماتها لتوريد منتجات و سلع للجهات الحكومية او غير الحكومية من الغرامات نتيجة نقص الخامات بسبب توقف حركة التجارة العالمية الان.
و أشاد عارف بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنحو 3% واعتبره قرارا مساعدا لتخفيف اعباء الديون على المصانع و استمرار تشغيلها بالاضافة الى أنه فرصة لتوسعات و الاستثمار بشراء معدات جديدة لزيادة الانتاج.
و أكد عارف ، أن هناك التزام فورى من الجهات الادارية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة الاثار الاقتصادية لكورونا.
أضاف عارف ، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء اليوم الخاصة بخفض سعر الغاز الطبيعى على المصانع من 5.5 الى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارى يعد داعم كبير للمصانع لمواجهة اعبائها خلال الفترة القادمة متوقعا مزيد من الخفض فى سعر الغاز حتى يصبح مماثلا للاسعار العالمية التى تتراوح بين 3 الى 3.5 دولار لتفادى مزيد من الخسائر.
أشار عارف ، الى قرار الوزراء الخاص بوقف الضرائب العقارية على المصانع لمدة 3 اشهر مقبلة مطالبا بضرورة وقف تلك الضريبية غير الدستورية على المصانع حتى لو اصدر به قانون قديم من 2008 ، اذ أن المصانع قطاعات انتاجية تدفع ضرائب على الحسابات الختامية و الانتاج و لاداعى لضريبية اخرى على العقار.
و دعا عارف الحكومة الى النظر فى اعفاء المصانع التى تتأخر فى التزاماتها لتوريد منتجات و سلع للجهات الحكومية او غير الحكومية من الغرامات نتيجة نقص الخامات بسبب توقف حركة التجارة العالمية الان.
و أشاد عارف بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنحو 3% واعتبره قرارا مساعدا لتخفيف اعباء الديون على المصانع و استمرار تشغيلها بالاضافة الى أنه فرصة لتوسعات و الاستثمار بشراء معدات جديدة لزيادة الانتاج.
و أكد عارف ، أن هناك التزام فورى من الجهات الادارية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة الاثار الاقتصادية لكورونا.