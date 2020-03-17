وكيل تعليم الغربية يبحث مع مدير الإدارات التعليمية آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 719 للوقاية من أخطار كورونا

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا لقيادات المديرية لبحث آليات تنفيذ قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 وتعليمات الدكتور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للوقاية من اخطار كورونا.





وأشار الي التعميم على ديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، وسوف يتم تفعيل ما ورد بالقرار اعتبارًا من الغد الأربعاء حفاظا على صالح المواطنين .



