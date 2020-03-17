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تعليم

وكيل تعليم الغربية يبحث مع مدير الإدارات التعليمية آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 719 للوقاية من أخطار كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:55 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
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احمد علي
عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا لقيادات المديرية لبحث آليات تنفيذ قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 وتعليمات الدكتور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للوقاية من اخطار كورونا.

وأشار الي  التعميم على ديوان المديرية وجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها،  وسوف يتم تفعيل ما ورد بالقرار اعتبارًا من الغد الأربعاء حفاظا على صالح المواطنين .

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالضرورة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية للتطهير كافه الإدارات التعليميه والمدارس لتأمين أرواح المواطنين.
وكيل تعليم الغربية يبحث مع مدير الإدارات التعليمية آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 719 للوقاية من أخطار كورونا
وكيل تعليم الغربية يبحث مع مدير الإدارات التعليمية آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 719 للوقاية من أخطار كورونا
وكيل تعليم الغربية يبحث مع مدير الإدارات التعليمية آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 719 للوقاية من أخطار كورونا
وكيل تعليم الغربية يبحث مع مدير الإدارات التعليمية آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 719 للوقاية من أخطار كورونا
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