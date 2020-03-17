تبدأ 7 يونيو.. ننشر جداول امتحانات الثانوية لطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019- 2020.
ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 5 يوليو 2020.
كما اعتمد الوزير أيضًا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 2 يوليو 2020.
جدير بالذكر أنه قد حرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.