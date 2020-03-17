إصابة العشرات في إيران خلال احتفالات أربعاء سوري

صرح المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيراني، مجتبى خالدي، بأن نحو 31 شخصا أصيبوا من جراء إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بـ"أربعاء سوري".





وأشار المسؤول الإيراني إلى أن 7 من المصابين، تعرضوا لجروح بالغة في أطرافهم، بينما أصيب 3 آخرون في عيونهم.





وتشهد العاصمة الإيرانية طهران تجمعات حاشدة للاحتفال بأربعاء سوري، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يضرب البلاد.





وقال قائد قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي إن عناصر الشرطة على أهبة الاستعداد للحد من الاحتفالات.





وأربعاء سوري، يوافق الأربعاء من الأسبوع الأخير من السنة الفارسية، حيث يشعل المحتفلون النيران في الشوارع والأزقة ويتجمعون حولها ويطلقون المفرقعات والألعاب النارية، ما يؤدي سنويا إلى مقتل وجرح العشرات.





ووصفت هيئة الطوارئ الإيرانية في طهران الاحتفالات لهذا العام بالخطيرة، نظرا لتفشي فيروس كورونا، ودعت المواطنين إلى قضاء هذه المناسبة في بيوتهم.