AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة العشرات في إيران خلال احتفالات أربعاء سوري

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:43 م
اربعاء سوري
اربعاء سوري
Advertisements
عرفة البنداري
صرح المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيراني، مجتبى خالدي، بأن نحو 31 شخصا أصيبوا من جراء إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بـ"أربعاء سوري".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن  7 من المصابين، تعرضوا لجروح بالغة في أطرافهم، بينما أصيب 3 آخرون في عيونهم.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران تجمعات حاشدة للاحتفال بأربعاء سوري، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي يضرب البلاد.

وقال قائد قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي إن عناصر الشرطة على أهبة الاستعداد للحد من الاحتفالات.

وأربعاء سوري، يوافق الأربعاء من الأسبوع الأخير من السنة الفارسية، حيث يشعل المحتفلون النيران في الشوارع والأزقة ويتجمعون حولها ويطلقون المفرقعات والألعاب النارية، ما يؤدي سنويا إلى مقتل وجرح العشرات.

 ووصفت هيئة الطوارئ الإيرانية في طهران الاحتفالات لهذا العام بالخطيرة، نظرا لتفشي فيروس كورونا، ودعت المواطنين إلى قضاء هذه المناسبة في بيوتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يلاحق ساسة إيران.. مسئول كبير يعلن إصابته بالفيروس

رعب في طهران .. إيران تحظر دخول الصينيين إلى البلاد

بسبب كورونا.. إيران تلغي صلاة الجمعة في 23 مدينة بينها العاصمة

إيران يتصدر تويتر عقب إعلان وزارة الصحة وفاة 26 مصابا بالكورونا

رقم مرعب جديد.. ظهور 116 حالة إصابة بـ كورونا في 23 منطقة بإيران

بشأن كورونا.. الرئيس الإيراني يعلن نبأ صادما

ترشيحاتنا

أغنى رجل في الصين يتبرع بالمستلزمات الطبية لكل بلاد أفريقيا لمواجهة كورونا

بفستان بطيخى.. ناهد السباعي تخطف الأنظار مع إسعاد يونس

وزير الدفاع يصدر أوامره لـ الحرب الكيميائية التحرك لمواجهة كورونا

قرار جديد من محافظ القاهرة لمواجهة كورونا

عند المحن تظهر المعادن الأصيلة .. مواقف مشرفة من نجوم الكرة بشأن كورونا

مش هنسلم مش هنبوس.. أحمد السعدني يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور

بعد اتخاذها احتياطات للوقاية من كورونا.. سيدة تصاب بصدمة بسبب شقاوة أطفالها.. شاهد