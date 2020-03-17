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أخبار البلد

ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:28 م
اجتماع رئيس الهيئة
اجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مع قيادات الصحافة القومية
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صدى البلد
واصلت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم اجتماعاتها برئاسة الكاتب كرم جبر وبحضور رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية. 

وناقشت الهيئة الوطنية للصحافة خلال اجتماعاتها برئاسة الكاتب كرم جبر وبحضور رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة تداعيات أزمة انتشار وباء كورونا ووضع خطط المواجهة الوقائية وإتخاذ القرارات اللازمة. 

وشملت الخطط التي تم الاتفاق عليها ما يلي : 

منح الزميلات في كافة إدارات المؤسسات الصحفية (تحرير – إدارة-مطابع) إجازة حتى تاريخ تعطيل الدراسة.

- تخفيض العمالة بكافة إدارات المؤسسات الصحفية وذلك بما لا يؤثر على سير العمل اليومي.

- التأكيد على توفير المنظفات والمطهرات واتخاذ ما يلزم من كل مؤسسة لتوفير طواقم طبية على مدار اليوم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار العدوي.

- تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات على أن تكون في حالة انعقاد دائم.

- مخاطبة الجهات المعنية في الدولة لتطهير وتعقيم المؤسسات الصحفية.

 الاجتماع تناول أيضًا مناقشة الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا ومخاطبة السيد رئيس الوزراء وتقديم عرض كامل وشرح واف للموقف الاقتصادي والخسائر المترتبة للمؤسسات الصحفية القومية.

كما ناقش الاجتماع خطة التناول التحريري للتوعية والحد من مخاطر انتشار وباء كورونا في ضوء خطط الدولة المصرية لزيادة الوعي المجتمعي لمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.


ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية لمواجهة كورونا
ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية لمواجهة كورونا
ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية لمواجهة كورونا
ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية لمواجهة كورونا
ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية لمواجهة كورونا
ننشر تفاصيل اجتماع الوطنية للصحافة بقيادات الصحف القومية لمواجهة كورونا
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