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خالد العناني: الاتفاق مع شركتين عالميتين للبدء بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية.. والكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:00 ص
الدكتور خالد عناني
الدكتور خالد عناني - وزير الآثار والسياحة
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محمد الاسكندراني
وزير السياحة والآثار:
= الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي سلامة حالتهم الصحية
= عقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض
= سيتم تطهير وتعقيم مباني الوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أماكنها المختلفة

اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورؤساء قطاعات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية المختلفة، وذلك لمناقشة التداعيات على القطاع السياحي من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المطلوبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس و حتى ٣١ مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار بضرورة استغلال هذه الفترة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين "بريفيريسك - و تي يو ڤي نور" للبدء الفوري بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة إلى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

كما سيتم تطهير وتعقيم مباني الوزارة ومكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أماكنها المختلفة بالإضافة إلى أماكن تقديم الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية. 

وقد أبدى الاتحاد بكافة غرفة التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.

وأكد وزير السياحة والآثارعلى حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحي، موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.
  
كما تم مناقشة التوصيات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي يجري تطبيقها على الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات ذات الصلة من خلال الغرف المعنية.
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