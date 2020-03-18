بنك أوف أمريكا: المستثمرون يهرعون للنقد ويعزفون عن الأسهم في مارس

خلص مسح لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أمريكا اليوم إلى أن معنويات المستثمرين تحطمت في مارس ، إذ نزلت توقعات النمو بأكبر وتيرة شهرية في تاريخ الاستطلاع الذي يرجع إلى 26 عاما مضت.





وزادت الحيازات النقدية إلى 5.1% في المتوسط من أربعة بالمئة في فبراير، وذلك في ظل انهيار قياسي في مخصصات الأسهم، وفي مقدمتها أسهم منطقة اليورو والأسواق الناشئة.





وخلص المسح، الذي أجري بين السادس من مارس والثاني عشر منه ويتناول وجهات نظر مستثمرين يديرون 516 مليار دولار، إلى أن مؤشر البنك ”الثور والدب“ الذي يقيس المعنويات تهاوى إلى 1.7 من 2.5 في فبراير .



