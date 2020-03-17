بدء تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحي بربوة أكتوبر



على جانب آخر، تشهد مدينة 6 أكتوبر استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بالمدينة والتى تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسى، وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين، بإجمالى طول 35 كم.





وكذا تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وكبارى مشاة)، وكذا الطريق الدائرى الأوسطى، من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالى طول 30 كم، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم البدء في تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة استيعابية 105 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه بمنطقة ابنى بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم.