حملة تطهير وتعقيم واسعة للوقاية من فيروس كورونا بجامعة حلوان ..صور

نفذت الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان اليوم تحت إشراف الدكتور محمد عمر حملة تطهير وتعقيم لمبني رئاسة الجامعة والمبنى الإداري وذلك استمرارا للحملة التي بدأت بتعقيم المدرجات والقاعات والمنشآت على مستوى الجامعة وكذلك الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي في ظل خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا وذلك عقب القرار الرئاسي بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين بالجامعات.









يأتي ذلك في إطار حملة التطهير والتعقيم التي تجريها جامعة حلوان على قدم وساق تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة .







وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن اجراءت الوقاية من فيروس كورونا المستجد بدأتها الجامعة مبكرا منذ الاسبوع الثاني من إجازة منتصف العام من خلال الحملات الإعلامية التوعوية والندوات التي عقدت للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بكافة الكليات، بالتزامن مع الإعلان الأول عن اكتشاف الفيروس وقبل انتشاره على مستوى العالم.









وأوضح أنه تدعيما لشعار الوقاية خير من العلاج انتشرت فرق الطب الوقائي بجميع مواقع الجامعة لتعقيم كافة الأماكن بإخلاص ووعي وتفان في العمل، مضيفا أنه تم تعقيم جميع المدرجات والمكاتب والأسطح والمباني والكليات وذلك خلال فترة اجازة الطلاب.









وأضاف انه سيتم إجراء عملية التعقيم بشكل دوري وعقب عودة الطلاب للدراسة و بصورة مستمرة، هذا إلى جانب نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء الجامعة.









من جانبه أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة الي وجود لجنة لمتابعة التقارير اليومية من عمداء الكليات عن أعمال التطهير والتعقيم الجارية بمختلف مباني ومنشآت الجامعة، والتى تشمل مباني المدن الجامعية ومدرجات ومعامل الكليات للوقاية من فيروس كورونا، منوها بأن عمليات التعقيم بدأت منذ فترة ولكن يتم تكثيفها الان بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة.









وأوضح أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية والتي تضمن للطلاب تلقى الدروس والمقررات من خلال التعليم عن بعد حيث تم تدعيم العديد من الآليات للتواصل بين الطلاب وكلياتهم عن بعد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات والبرامج التعليمية.







