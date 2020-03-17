هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة رواتب شهرية .. أمين الفتوى يجيب

وجهت متصلة سؤالا للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء تقول فيه: "هل يجوز إخراج زكاة مالي على مدار العام ولأكثر من أسرة؟".

ورد أمين الفتوى قائلا: "اقتراح جيد ويجوز حتى تعم المنفعة أكبر عدد من المحتاجين، كما أن تقسيط المبلغ على مدار شهور العام جائز على هيئة رواتب شهرية، ولكن يجب إخراج المبلغ بالكامل قبل بداية الحول الجديد، فإذا كنتِ تخرجين المال بداية رمضان من كل عام فعليكِ أن تتخلصي من الإجمالي قبل بداية رمضان العام المقبل".





هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة رواتب شهرية



