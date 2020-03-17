أهم وأحب الناس لقلبي .. حنان مطاوع تشارك جمهورها بصورة لوالدتها وزوجها.. شاهد





وظهرت حنان مطاوع بالصورة مع زوجها ووالدتها وعلقت عليها قائلة "أهم وأحب الناس لقلبي أمي وزوجي وابنتي يااااارب باركلي فيهم واحفظهم وابعد عنهم أي شر، واحفظ بلدي مصر وشعبها وكل بلاد العرب وكل خلقك اجمعين".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و " ربنا يخليكو لبعض" و "ربنا يحميكم" و" ربنا يخلهملك ".





وتشارك الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" الذي يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.