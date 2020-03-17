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أخبار العالم

بيان من السفارة السعودية لمواطنيها في مصر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بيانا للمواطنين المتواجدين في القاهرة بشأن تعليق الرحلات من وإلى المملكة.


ونشر الحساب الرسمي للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "بيان من سفارة #المملكة_العربية_السعودية  للمواطنين السعوديين في جمهورية #مصر العربية.. إشارة لقرار وزارة داخلية المملكة العربية السعودية بتعليق الرحلات من وإلى المملكة مع جميع دول العالم، في إطار الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتخذها للوقاية من انتشار #فيروس_كورونا_كوفيد_19 .


وطالبت السفارة عبر بيانها المواطنين بضرورة الابتعاد عن الزحام والمجمعات التجارية والبقاء قدر الامكان في محل الإقامة.
وفيما يلي نص البيان...

بيان من السفارة السعودية لمواطنيها في مصر
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