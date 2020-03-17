القومي للمرأة يهنئ الأم المثالية في سوهاج

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ومقررات فروعه بالمحافظات الدكتورة سحر محمد وهبي عبد الموجود أستاذ مساعد بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة سوهاج، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة وذلك ضمن أسماء الأمهات المثاليات التى أعلنت عنهن وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2020 .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بفوز الدكتورة سحر وهبي بهذا اللقب وهو أمر يشعرنا بالفخر والاعتزاز ، وهو دليل على ان عمل المرأة واهتمامها بقضايا مختلفة لا يمنعها ان تكون أم مثالية قادرة على تنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع ومشاركة في بناء نهضته ، متوجهة بالتهنئة لكل السيدات اللاتي فزن بلقب الأم المثالية لهذا العام ، مشيرة إلى أن جميع الأمهات هن أمهات مثاليات في عيون أبنائهن وبناتهن ولا يمكن نكران ما يقدمونه من حب وعطاء ، داعية الله أن يحفظ أمهات مصر .

جدير بالذكر أن زوج الدكتورة سحر محمد وهبي ، المرحوم الدكتور محمد منير حجاب أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج تعرض قبل وفاته لأزمة قلبية دخل على إثرها في غيبوبة تامة لمدة ٤ أشهر بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي، وأنفقت كل ما تملك على علاجه إلى أن توفي منذ 7 سنوات تاركًا ٣ أبناء.

وقد كافحت كثيرًا من أجل الوصول بأبنائها الثلاثة إلى بر الأمان وتسليحهم بأعلى الشهادات العلمية حتى أصبح جميعهم أطباءً.