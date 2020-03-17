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الأم المثالية بالغربية: سعيدة وربنا كلل تعبي وكفاحي.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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هاني حسين
أبدت دعاء مكرم، الفائزة بلقب الأم المثالية بمحافظة الغربية، سعادتها بالحصول على اللقب.


وقالت دعاء مكرم، في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "ابنتي هي من تقدمت باسمي في المسابقة، ولم يكن لدي علم بذلك".


وأضافت دعاء مكرم "أشعر بالسعادة الكبيرة لما قامت به ابنتي بتجهيز الأوراق وتقديمها للمسابقة".


وتابعت دعاء مكرم "بعد التكريم شعرت بفرحة كبيرة وربنا كلل تعبي وكفاحي بحصولي على لقب الأم المثالية في محافظة الغربية، وأنا لم أفعل شيئا إلا واجبي تجاه أبنائي".

وأوضحت دعاء مكرم "ربيت بناتي بفضل من الله، وبمساعدة والدتي خاصة بعد وفاة زوجي".
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