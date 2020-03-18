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اقتصاد

الجمارك السعودية تعيد تصدير 28 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:00 ص
الجمارك السعودية
الجمارك السعودية
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وكالات
أعادت الجمارك السعودية تصدير نحو 28 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق)؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 29 فبراير من عام 2020م.

ويأتي هذا الإجراء انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تسعى هذه الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وأكدت الجمارك السعودية على جميع مستوردي الأدوات الصحية بضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على هذا النوع من المنتجات، والتي تُعد شرطًا لدخولها إلى المملكة، بحيث يكون الملصق على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافةً إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر"، وذلك تفاديًا لعدم السماح بدخولها.
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