وجع الفراق.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة الحالة الثانية بـ كورونا في بلقاس

حالة من الصدمة لم يستطع أهالي بلقاس بمحافظة الدقهلية تحملها، بعد خبر وفاة الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا من أبناء بلقاس "احمد على عامر"، والذي لم يصدق أبناء بلدته في بداية الأمر خبر إصابته بفيروس كورونا، لأنه كان مريض بالضغط والسكر ومشاكل بالجهاز التنفسي.





عندما علم أهالى بلقاس ان الحالة الثانية ازداد مرضه وشكوك حول إصابته بالفيروس لم يصدقوا إصابته بفيروس كورونا لأنه كان مريضا بالعديد من الأمراض المزمنة، وعندما مرض زاره العديد من محبيه وأصدقائه، خلال أيامه الأخيرة، وهو ما سبب حالة كبيرة من الصدمة لكل من تردد عليه خلال تلك الفترة من مرضه والتي لم يكن يعلم فيها أحد أنه مصاب بفيروس كورونا.









ويروى أحد زملائه ويدعى "محمد" ان الضحية الثانية لفيروس كورونا، له ابنا يدرس بأوكرانيا وكان في زيارة لأسرته وغادر منذ فتره قريبه وبعد ذلك اصيب الاب بارتفاع فى درجة الحرارة وبرد شديد وظل يتناول الأدوية الخاصة بالبرد دون جدوى حتى تم الكشف عليه بالمستشفى وأخذ عينة منه ليظهر أنها إيجابى وتم عزله بالحجر الصحى بالاسماعيلية وتوفى عقب وصوله بعدة ساعات.









ورغم تدهور الحالة الصحية له في أيامه الأخيرة إلا أن جيرانه كان لديهم امل في ان يتم رحلة علاجه، وهو ما يكشفه أحد جيرانه ويدعى "أحمد" قائلا: "أننا كنا نأمل في أن يشفى ولكن قدر الله قد نفذ ولانه مريض فساعد ذلك على ان يسيطر الفيروس مضيفا بأنه تم ا عينات من أسرته وظهرت عينه الابنة الوسطى سلبية كذلك عددا من المخالطين ظهرت عيناتهم سلبية" .





ويضيف زميله له رفض ذكر اسمه " ان المتوفى كان فى الايام الاخيره يداعب زملاءه ويحدثهم كثيرا بالهاتف ليطمئن عليهم فقد كان محبوبا من الجميع مضيفا " كان جدع اوى وطيب وعمره ما اتاخر عن حد ربنا يرحمه يعز علينا منحضرش دفنته لله الامر من قبل ومن بعد"









وكانت مستشفى بلقاس المركزى قد استقبلت احد المواطنين وتم نقله لمستشفى العزل بالإسماعيلية والذى ثبت ايجابية لفيروس كورونا ويعد الحالة الثالثة بمحافظة الدقهلية بعد السيدة عطيات م ا التي توفيت الخميس الماضي بمستشفى العزل ومقيمة ببلقاس وكذا إصابة زوجة نجلها والتى تعد ثانى حالة ايجابية بالمحافظة ومقيمة بلقاس أيضا وجرى نقلها الى مستشفى العزل بالإسماعيلية لتلقى العلاج .









فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بالدقهلية أنه جرى سحب أكثر من ٤٠٠ عينه من المخالطين والمتعاملين معهم طبقا للتعليمات الواردة من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية وجاءت جميعها سلبية للفيروس ومازال هناك بحث وتقصى لباقي المخالطين لسحب عينات منه.



