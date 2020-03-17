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فن

أبو التفانين فى زمن كورونا.. رمضان صبحي يشعل السوشيال ميديا بتحد جديد.. شاهد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:26 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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مصطفى كرم
شارك رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي جمهوره بتحد جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر رمضان صبحي فى الفيديو وهو يقوم باستخدام المطهر الكحول ووضعه على يده وتنطيق ورق المناديل المخصص لتنشيف اليد كما لو كان كرة .


ولاقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "أهم حاجة الوقاية من كورونا " و  "نسر الاهلي" و" العالمي" و"ابو التفانين".


وكان مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات والمدارس اجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب. كما اتخذت على أثره  عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوما. 

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