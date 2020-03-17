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توك شو

بالدليل الفاضح.. علاقة الإخوان بـ شائعة إصابة 19 ألف مصري بكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:14 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهيئة العامة للاستعلامات، أعلنت سحب اعتماد مراسلة الجارديان وإنذار لمراسل "نيويورك تايمز" بسبب شائعة إصابات كورونا في مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، مخاطبًا الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ديكلان ووالش، مراسل "نيويورك تايمز" أخطأ ولا يكفي إنذاره فقط، فهذه ليست المرة الأولى التي يخطئ فيها متعمدا وقاصدًا التخبيط في الدولة المصرية، وإنما ينبغي سحب اعتماده مثل مراسلة الجارديان، منوهًا بأن مراسلة "الجارديان" كانت مراسلة لـ "الجزيرة"، وقبلها لقناة قطرية.

وأوضح "الديهي"، أن الإعلامي الإخواني سامي كمال الدين، كتب تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر" قال خلالها: " تواصلت مع مراسلة صحيفة الجارديان في القاهرة، وأخبرتني أن قصة إغلاق مكتب الجارديان في القاهرة غير صحيحة، حيث لم يصلهم أي قرار رسمي  بالإغلاق حتى الآن"، مشددًا على أن هذه التغريده إدانة لمراسلة الجارديان ولسامي كمال الدين، ولمراسل "نيويورك تايمز"، تؤكد أنهم على تواصل معًا، ونحن أمام جريمة مكتملة الأركان.

وكانت الجارديان نشرت تقريرا مفبركا عن إصابة 19 ألف مصري بفيروس كورونا. 
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