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حوادث

جنايات دمنهور تودع ربة منزل عاقر بمستشفى الأمراض العقلية بعد قيامها بقتل أبناء زوجها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:09 م
محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
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جمالات الدمنهوري

قررت محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الثامنة"، برئاسة المستشار حسن معوض الباهى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف الحيلة ورامي سعيد محمد، وبحضور المستشار أحمد راجح ممثل النيابة العامة، اليوم الثلاثاء إيداع ربة منزل قامت بقتل نجلي زوجها لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب لمدة شهر بمستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبى على مدى قدرات قواها العقلية وقت ارتكاب الجريمة مع إعداد تقرير بحالة المتهمة أثناء ارتكابها الجريمة .


وترجع أحداث الجريمة إلى قيام ربة منزل مقيمة لقرية الزوبعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لقتل نجلي زوجها، لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب.


وكان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة تلقى، بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفلة عمرها عام ونصف، جثة هامدة.


وبالانتقال للمعاينة والفحص بمكان الجريمة  تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء. ط. ف" 26 عامًا، زوجة والد المجني عليها.


وكشفت تحريات ضباط المباحث، قيام المتهمة بقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات، والذي توفي منذ شهر تقريبًا، وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب، وتم ضبطها، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


وباشرت نيابة حوش عيسى، برئاسة مدير النيابة المستشار أحمد راجح التحقيقات بالقضية وأكد التقرير الطبي الخاص لربة المنزل بعدما أمرت النيابة بعرضها على المصلحة النفسية لبيان مدى سلامة قواها العقلية من عدمه، فأكد التقرير الطب الشرعي النفسي أنها سليمة ومدركة لأفعالها.


وأحال المستشار محمد شلبي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية احال المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

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