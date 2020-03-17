غرفتا المنشآت السياحية والتجارية بالجيزة تتفقان على إجراءات دعم المطاعم والكافيتريات والكافيهات

عقد اليوم الثلاثاء بمقر غرفة المنشآت السياحية اجتماع تنسيقي بين المسئولين عن غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة ، والغرفة التجارية بالجيزة ممثلة فى محمد إمبابى ، نائب رئيس الغرفة ، رئيس شعبة أصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية ، وذلك لبحث التداعيات والأزمات التى تواجه المنشآت السياحية ، نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا .









وناقش الاجتماع الذى حضره كل من هشام وهبة ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة "منسق الاجتماع" ومراد سامى ، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، و أحمد الناظر الأمين العام للغرفة الخطوات الواجب اتخاذها من أجل التخفيف عن كاهل المنشآت السياحية من جراء القرارات الأخيرة والتى استهدفت إجراءات وقائية من الفيروس ، تحد من نشاط المنشآت السياحية وتعرضها لخسائر فادحة ، وضرورة تقديم الدعم الكامل لها لتجاوز هذه الأزمة القاهرة التى تمر بها البلاد.









واستعرض الحضور العديد من المقترحات التى تصب فى صالح الحفاظ على الإستثمارات السياحية والعمالة بدلًا من تشريدها ، نتيجة للتراجع والانخفاض الكيبير فى مواردها المالية وإيراداتها جراء تلك الإجراءات والتأثيرات السلبية الواقعة على المنشآت السياحية.









وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التنسيقية بين الغرفتين تمثل ورقة عمل للمساهمة فى دعم المنشآت السياحية لعبور هذه الأزمة دون خسائر للاقتصاد القومى .









وتمثلت هذه الخطوات فى إصدار مناشدات للعديد من أجهزة الدولة المعنية لإصدار قرارات وتوجيهات وتعليمات رسمية بتقديم تسهيلات وتيسيرات للمنشآت السياحية منها مخاطبة الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، لعقد اجتماع عاجل أو مخاطبة طارق عامر ، محافظ البنك المركزى ،لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التى تحمل أنشطة " مطاعم ، كافيتريات ، كافيه"،على أن يكون أول قسط للسداد بعد 6شهور من تاريخ استلامه للقرض .









كما أوصى الاجتماع أيضًا قيام وزير السياحة والآثار ، بتقديم مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بإعفاء أصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط " مطاعم ، كافيتريات ، كافيه"، من سداد قيمة فواتير الكهرباء ، والغاز ، والمياه لمدة 6 شهور لتخفيف الأعباء عنها .









وأوصى الاجتماع مخاطبة الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى ، بإصدار قرار لهيئة التأمينات الاجتماعية بإعفاء كل أصحاب النشاط " مطاعم ، كافيتريات ، كافيه "من سداد حصة أصحاب العمل والعاملين بهذه المنشآت المدرجين بإستمارة 2 تأمينات من التأمينات الاجتماعية لمدة 6شهور تبدأ من صدور القرار.









واتفق مسئولو الغرفتين " المنشآت السياحية ، والغرفة التجارية بالجيزة " على توجيه خطابات تحمل مناشدات لأصحاب المولات التجارية بالتيسير مع المستـأجرين الذين يكون نشاطهم " مطاعم ، كافيتريات ، كافيه " بإعفائهم من القيمة الإيجارية الشهرية لمدة 6 أشهر لجين إنتهاء هذه الأزمة القاهرة الطارئة .







