بعد ظهور كورونا في دمياط.. تفاصيل فحص 300 من المخالطين للحالات المصابة

مجموعة من الإجراءات الاحترازية اتخذتها محافظة دمياط؛ عقب البيان الصادر أمس عن وزارة الصحة الذى يفيد بوجود 10 حالات إصابة بفيروس الكورونا، أهمها الانتهاء من مد مستشفي اليوم الواحد براس البر وهى مستشفى العزل الوحيدة بمحافظة دمياط "بكافة الإمكانيات الطبية والبشرية لاستقبال اى حالات جديدة خاصة بفيروس الكورونا وخلال 48 ساعة سيتم الانتهاء من تجهيز المستشفى.









وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الوضع الصحى بمحافظة دمياط مستقر للغاية ومطمئن، وأن الحالات التى تم اكتشافها وفحصها وثبتت إصابتها بفيروس الكورونا تم إيداعها بالحجر الصحى بالإسماعيلية.









وأشار طلحة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن تم توقيع الكشف الطبي على ما يزيد على 300 شخص من المخالطين للحالات المصابة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاههم بداية من عزل بعضهم داخل منازلهم إذا لزم الأمر، موضحا أن هناك حالات تم حجزها بالمستشفيات لحين التأكد من خلوها تماما من الفيروس وجاءت نتيجة الحالات إيجابية باستثناء الـ10 حالات التى تم حجزهم بالحجر الصحى بالإسماعيلية.









وناشد "طلحة" المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المثيرة للبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف لإثارة الرأي العام دون التأكد من مصدر صحتها.







