نشأت الديهي: خطط الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح دون تفاعل شعبي ومجتمعي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم يتسابق في الوقت الراهن من أجل الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا ا لمستجد ، موضحا أن هناك سباقا بين 8 دول للوصول لهذا اللقاح، كما أن هناك سباقا من جميع دول العالم لمحاصرة وحصر هذا الوباء والتقليل من آثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا أزعج الجميع حكام ومحكومين، وهناك من يقلل من خطورة الموقف ويتعامل بسطحية مع هذا الوباء العالمي، وهناك دعوة عامة من جميع الزعماء بجميع دول العالم لتقليل الآثار السيئة للفيروس ومحاصرته.





وأوضح أن الفشل والانهيار الطبي هو أخطر ما يمكن أن يحدث، والدولة المصرية بأكملها تسارع من أجل الوصول لصيغة تساعد في منع انتشار فيروس كورونا، منوها بأن دور المجتمع الآن هو الأهم لمساعدة الدولة في تنفيذ خططها.



