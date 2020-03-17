غلق الصيدليات وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الصحية في الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا لمناقشة ومتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ووكلاء وزارة الصحة والتموين والشباب والرياضة والتربية والتعليم، ومدير شرطة المرافق، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.





أكد محافظ الفيوم على تضافر الجهود لتنفيذ كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التصدي للعدوى بفيروس كورونا، مشيرًا إلي ضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين مديريتي الصحة ممثلة فى إدارة التفتيش الصيدلي، والتموين بالتنسيق مع شرطة المرافق، لمتابعة الصيدليات ومنافذ بيع المنظفات وسلاسل "السوبر ماركت" للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الغلق الإداري للمنشأة حال المخالفة وتشديد العقوبة حال فتح تلك الأماكن مرة أخرى.





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ووجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمتابعة المستمرة لصالات الألعاب الرياضية الخاصة والمراكز الصحية بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، مشددًا على غلق المواقع المخالفة ووقف الأنشطة بالمواقع المرخصة كالنوادي والفنادق وغيرها منعًا للعدوى بفيروس الكورونا.





وفي السياق نفسه، أكد محافظ الفيوم على مسئولي مديرية التربية والتعليم بتكثيف المتابعة على مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من استمرارية غلقها، وتشكيل فرق عمل بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ومسئولي المتابعة الميدانية بالديوان العام ومشاركة رجال الشرطة لتتبع المراكز التعليمية بالقرى لغلقها.



