بسبب كورونا.. السودان يقرر وقف جميع الفعاليات الرياضية

قرر السودان، اليوم الثلاثاء، وقف جميع الفعاليات الرياضية لمواجهة فيروس #كورونا

وأعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، ولاء عصام البوشي، وقف الانشطة والفعاليات الرياضية في البلاد إلى حين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وجاء في بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة :" بعد التشاور الذي تم خلال الساعات الماضية والتواصل المستمر مع وزير الصحة الاتحادي، تقرر إيقاف كل المنافسات الرياضية بما فيها مسابقات كرة القدم القومية والولائية إلى حين إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة المجتمع".





وأضاف البيان: "ستظل الوزارة في حالة طوارئ وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة التطورات لاتخاذ ما يلزم من قرارات بحسب التطورات".



