AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. السودان يقرر وقف جميع الفعاليات الرياضية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قرر السودان، اليوم الثلاثاء، وقف جميع الفعاليات الرياضية لمواجهة فيروس #كورونا
وأعلن وزير الشباب والرياضة السوداني، ولاء عصام البوشي، وقف الانشطة والفعاليات الرياضية في البلاد إلى حين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة :" بعد التشاور الذي تم خلال الساعات الماضية والتواصل المستمر مع وزير الصحة الاتحادي، تقرر إيقاف كل المنافسات الرياضية بما فيها مسابقات كرة القدم القومية والولائية إلى حين إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وحرصا على سلامة المجتمع".

وأضاف البيان: "ستظل الوزارة في حالة طوارئ وتنسيق متواصل مع وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة التطورات لاتخاذ ما يلزم من قرارات بحسب التطورات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. اجتماع عاجل في وزارة الشباب والرياضة

إجراءات احترازية ووقف الفعاليات.. وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا لمواجهة كورونا

بعد بيان الوزارة.. اتحاد الكرة يحسم مصير تأجيل الدوري الممتاز

بعد الإسكواش.. اتحاد مصري جديد يعلن إيقاف النشاط الرياضي

وزير الرياضة: الدوري مستمر ولا نية للتجميد

رسميا .. اتحاد السلة يمنع الحضور الجماهيري بسبب الكورونا

ترشيحاتنا

كيف يغسل وييمم ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محافظ المنيا: عزل المشتبه في إصابتهم بكورونا.. وإغلاق 173 مركز دروس خصوصية

إجراء عاجل من النقل العام فى القاهرة بسبب كورونا

الصين تعتمد أول لقاح لـ فيروس كورونا في تجارب سريرية

الصيد في الماء العكر.. تعرف على خطة الإخوان لخروج المسجونين مستغلين كورونا

ضربة موجعة لـ الأهلي والزمالك بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. مخبوزات بالجبنة والزعتر وسمبوسك خضار وبطاطس فرسكس

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور