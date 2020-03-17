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فن

صندوق دعم اجتماعي لصناع الأفلام السعوديين.. تفاصيل

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:15 م
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
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محمد نبيل

أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن إطلاق صندوق دعم اجتماعي عاجل لصنّاع الأفلام في السعودية يصل الى 200 ألف ريال سعودي.


ويهدف صندوق الدعم الاجتماعي لمساعدة صنّاع الأفلام في السعودية ممن تأثر دخلهم بشكل مباشر وبالغ إثر الإجراءات الوقائية الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. ويستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرة لأي من العاملين والعاملات في صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم او تأثر دخلهم بشكل ملحوظ وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية او ما يترتب من التزامات صحيّة طارئة.

 

ويتم التقديم على الدعم عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان، ويصل الى خمسة آلاف ريال للشخص الواحد.


وتشدد المبادرة على صنّاع الأفلام بضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بعدم مزاولة المهنة طيلة فترة التعليق الرسمي، تأييدًا لجهود كبح انتشار فيروس كورونا المستجد.


تأسست مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في عام 2018، وهي تعنى بدعم قطاع الأفلام في السعودية عبر إثراء المحتوى الفيلمي المحلي وتوسيع الصناعة نحو آفاق دولية. ويرأس مجلس أمنائها سمو وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود.


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