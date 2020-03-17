وزير الزراعة: هجوم الجراد على مصر شائعة.. ولدينا 55 قاعدة لمكافحته

نفى السيد القصير وزير الزراعة، شائعة هجوم أسراب من الجراد على مصر، قائلا:" أرسلت فرق مسح ميداني في جنوب مصر وفي محافظة مطروح ولم نجد أي جراد على الإطلاق ولا ووجد للجراد الصحراوي في مصر الآن".





وأضاف السيد القصير في مداخلة هافية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" لدينا أكثر من 55 قاعدة لمكافحة أي أسراب جراد وتلك الشائعة لا أساس لها من الصحة".





وعن موجة الطقس السيئ قال السيد القصير:" قبل موجة الطقس السيء اتخذنا إجراءات استباقية والحكومة أدارت الأزمة بأسلوب مبتكر لاتخاذ إجراءات استباقية قبل وقوع الأزمة".





وأضاف السيد القصير:" وزارة الزراعة قدمت إرشادات للفلاحين بعد ري المحاصيل بالمياه قبل موجة الطقس السيء، وشكلنا لجانا وغرفة عمليات مع الفلاحين واتحنا المعدات لـ شفط المياه وخفض منسوب المياه في المصارف ورعاية الحيوانات والأغنام، وقدمنا نصائح للفلاحين بتهوية الأعلاف وتنشيف اماكن الحيوانات".



