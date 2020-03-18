5 أيام بدون مياه.. أهالي قرية سرسنا بالفيوم يستغيثون من انقطاع المياه

شكا المواطن نادى حسن مقيم قرية سرسنا بمركز طامية محافظ الفيوم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الانقطاع المتواصل لمياه الشرب دون سابق إنذار لليوم الخامس على التوالى فى ظل وجود أطفال وكبار سن ومرضى ولم نستطع تخزين مياه يمكن استخدامها حتى عودتها مرة أخرى.





وقال فى شكواه: نعانى من انقطاع المياه لليوم الخامس على التوالى ولا توجد مياه للاستحمام ولا حتى للأطفال.





مناشدًا المسؤولين العمل على إزالة أسباب الشكوى.





للتواصل مع الشاكى: 01112807879‪‎‪‪‎‪‪





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



