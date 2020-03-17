AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خوفا من انتشار كورونا.. ترامب يطالب الأمريكيين بالعمل من المنزل.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:25 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه التقى برؤساء شركات الأطعمة السريعة للحديث عن التوجهات لتجنب تناول الوجبات في المطاعم،كما وجه بتخفيض العمالة خلال الفترة المحددة، والجميع  يعمل من المنزل إذا كان بالإمكان والحد من التجمعات حتى تستعيد البلاد عافيتها.

وتابع  «ترامب» خلال تصريحات تلفزيونية،  أننا نشجع اعتماد الاستشارات الطبية عن بعد، وطالبنا جميع الشركات تخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة"، متابعا : "المطاعم لن تقفل لكنها ستبقي على عدد أقل من الموظفين لتأمين الطلبات الخارجية.

وأضاف الرئيس الأمريكي،  أننا نعمل على تقديم الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا"، وتوسيع خدمات الرعاية الطبية في مواجهة الفيروس.

وشدد على  أننا طالبنا جميع الشركات بتخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة، مشددا على أنه سيجتمع قريبا مع قطاع السياحة وتجار الجملة لمناقشة الدور الهام الذي يلعبونه .

وكان قد  أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن هناك خدمات علاج عن بعد للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن تشجيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه  الأطباء أن يتوسعوا في تقديم الخدمات للمرضى عند طريق العلاج عن بعد، مضيفا أننا نشجع الجميع في الاستخدام العلاج عن بعد للحد من الفيروس.

وأضاف أننا نريد حماية وصحة شعبنا والاقتصاد الامريكي، منوها إلى أن البلاد تستعيد عافيتها بسرعة، ومحاربة العدو الخفي، مشيرا إلى أن هناك تشريعات بمجلس الشيوخ بشأن الاختبارات و الشركات والموظفين الذين تأثروا بالفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق متحف اللوفر بباريس بسبب كورونا

فرنسا تغلق برج إيفل بعد تفشي كورونا

وزير التعليم الفرنسي يتوقع إصابة 70% من الفرنسيين بـ فيروس كورونا

ترامب يعلن تخفيض سعر الفائدة إلى 0% لمواجهة كورونا

ترامب يعلن نتائج واعدة لتطوير لقاح فيروس كورونا

ترامب: نتائج واعدة للقاح ضد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فيفا يعلن تأجيل موعد كأس العالم للأندية 2021

أغنى رجل في الصين يتبرع بالمستلزمات الطبية لكل بلاد أفريقيا لمواجهة كورونا

واقفه على دماغها.. ناهد السباعي تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

الصين تعلن تجربة لقاح كورونا الجديد على البشر

أحمد موسى يفضح الجماعات الإرهابية .. لن نتعرض لخديعة 2011.. فيديو

الصيد في الماء العكر.. تعرف على خطة الإخوان لخروج المسجونين مستغلين كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. مخبوزات بالجبنة والزعتر وسمبوسك خضار وبطاطس فرسكس

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد التخفيض وتراجع المبيعات.. صور