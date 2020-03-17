خوفا من انتشار كورونا.. ترامب يطالب الأمريكيين بالعمل من المنزل.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه التقى برؤساء شركات الأطعمة السريعة للحديث عن التوجهات لتجنب تناول الوجبات في المطاعم،كما وجه بتخفيض العمالة خلال الفترة المحددة، والجميع يعمل من المنزل إذا كان بالإمكان والحد من التجمعات حتى تستعيد البلاد عافيتها.





وتابع « ترامب » خلال تصريحات تلفزيونية، أننا نشجع اعتماد الاستشارات الطبية عن بعد، وطالبنا جميع الشركات تخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة"، متابعا : "المطاعم لن تقفل لكنها ستبقي على عدد أقل من الموظفين لتأمين الطلبات الخارجية.





وأضاف الرئيس الأمريكي، أننا نعمل على تقديم الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا"، وتوسيع خدمات الرعاية الطبية في مواجهة الفيروس.





وشدد على أننا طالبنا جميع الشركات بتخفيض التجمعات البشرية حماية للصحة العامة، مشددا على أنه سيجتمع قريبا مع قطاع السياحة وتجار الجملة لمناقشة الدور الهام الذي يلعبونه .





وكان قد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن هناك خدمات علاج عن بعد للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن تشجيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة فيروس كورونا





وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه الأطباء أن يتوسعوا في تقديم الخدمات للمرضى عند طريق العلاج عن بعد، مضيفا أننا نشجع الجميع في الاستخدام العلاج عن بعد للحد من الفيروس.





وأضاف أننا نريد حماية وصحة شعبنا والاقتصاد الامريكي، منوها إلى أن البلاد تستعيد عافيتها بسرعة، ومحاربة العدو الخفي، مشيرا إلى أن هناك تشريعات بمجلس الشيوخ بشأن الاختبارات و الشركات والموظفين الذين تأثروا بالفيروس.