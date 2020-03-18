مدرسة أبو حبال العزازي بالشرقية غارقة فى مياه الأمطار .. والأهالي يستغيثون من سقوط أسوارها.. صور

شكا المواطن محمد راضي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق مدرسة أبو حبال العزازي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بسبب غرقها في مياه الأمطار.





وقال فى رسالته: "انتشرت مياه الصرف والأمطار فى القرية، ودمرت الكثير من المنازل بما فيها المدرسة التى غرقت فى مياه الأمطار وتدمر معظم جدرانها".





وناشد المسئولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة رأفة بحال الأطفال.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



