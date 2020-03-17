شاهد.. أحدث ظهور لـ كريم محمود عبد العزيز عبر إنستجرام

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة جديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهر كريم محمود عبد العزيز في الصورة بإطلالة جديدة يرتدى سترة باللون الرمادى وآيس كاب، نالت إعجاب متابعيه.





وشارك كريم محمود عبد العزيز فى السباق الرمضانى الماضي بمسلسل هوجان، بطولة كل من الفنانين "محمد عادل امام، صلاح عبد الله، رياض الخولى، عايدة رياض أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد".



