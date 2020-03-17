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رياضة

لويس سواريز يوجه رسالة لمحبيه

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قام الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني بنشر فيديو لنجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز يقوم فيه ببث رسالة مفادها أنه بالتضامن والحرص على المصلحة العامة سوف يخرج العالم من هذا الكابوس في إشارة منه  لوباء كورونا "كوفيد-19" والذي أدى إلى إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بإسبانيا بعد تفشيه بشكل كبير في عدة مناطق بالدولة الأوروبية الواقعة على ساحل البحر المتوسط. 


وقال سواريز " بإمكاننا جميعا المساعدة في إيجاد مخرج لهذا الوضع إذا اعتنينا بأنفسنا وبأقاربنا وتضامنَّا مع من يعانون من هذا الفيروس" . 

وأضاف " من الأهمية بمكان اتِّباع التوجيهات: #ابقوا_في_منازلكم وحافظوا على النظافة الشخصية. بتضافر الجهود، سنقضي على هذا الوباء". 



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