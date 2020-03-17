الخماسية تجتمع مع مديري مراكز الشباب لتطوير الكرة النسائية

عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية الكلفة بإدارة اتحاد الكرة جلسة مع محمد غريب مدير دوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة في حضور الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .





وشهدت الجلسة مناقشة اخر المستجدات بشأن إقامة دوري مراكز الشباب للكرة النسائية حيث تم مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر وتم الحصول علي موافقة 12 محافظة علي الاشتراك وجاري الحصول علي موافقات باقي المحافظات ومن المنتظر أن يصل عدد المشاركين الي 60 مركز شباب علي مستوي الجمهورية.





وتم الاستقرار علي منافسات دوري مراكز الشباب في الكرة الخماسية من أعمار سنية من 12 سنة حتي 16 سنة.



