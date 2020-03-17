AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخماسية تجتمع مع مديري مراكز الشباب لتطوير الكرة النسائية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:50 م
منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية
Advertisements
يسري غازي
عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية الكلفة بإدارة اتحاد الكرة جلسة مع محمد غريب مدير دوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة في حضور  الدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

وشهدت الجلسة مناقشة اخر المستجدات بشأن إقامة دوري مراكز الشباب للكرة النسائية حيث تم مخاطبة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر وتم الحصول علي موافقة 12 محافظة علي الاشتراك وجاري الحصول علي موافقات باقي المحافظات ومن المنتظر أن يصل عدد المشاركين الي 60 مركز شباب علي مستوي الجمهورية.

وتم الاستقرار علي منافسات دوري مراكز الشباب في الكرة الخماسية من أعمار سنية من 12 سنة حتي 16 سنة.

وقالت عبد الحق أنها حريصة علي إقامة دوري مراكز الشباب من أجل إنشاء قاعدة للعبة واكتشاف المواهب المتميزة للأندية ومن ثم للمنتخبات للارتقاء بمستوي اللعبة كما أكدت علي خالص دعائها لله بأن يحفظ مصر من هذا الوباء  الذي يجتاح العالم وزواله من أجل استئناف النشاط الرياضي في اسرع وقت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يناقش مع التربية والتعليم تطوير الكرة النسائية

بروتوكول بين وزارتي الرياضة والتعليم والجبلاية لنشر الكرة النسائية

منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يواجهن المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

رئيس اتحاد الكرة يؤازر منتخب النسائية أمام المغرب بتصفيات إفريقيا

إجراء قرعة كأس مصر لكرة الصالات في حضور عضو اتحاد الكرة

سحر عبد الحق تزور نادي أبوظبي.. صور

ترشيحاتنا

يرتفع إلى 6 .. الصحة: وفاة 2 وتسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا

كيف يغسل وييمم ويكفن من مات بفيروس كورونا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

خلال اتصال هاتفي مع السيسي .. الرئيس الكيني يعرب عن دعم بلاده لمصر في مفاوضات سد النهضة

الموت يفجع الفنانتين بوسي ونورا

تليفزيون طهران يعلن نبأ صادما: كورونا سيقتل الملايين من الإيرانيين

السيسي يأمر بالإصلاح الفوري لأضرار السيول في المحافظات .. خسائر وتطوير بـ مليار و 150 مليون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع هوندا أول العائدين للإنتاج في مدينة ووهان بؤرة انتشار كورونا .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. مخبوزات بالجبنة والزعتر وسمبوسك خضار وبطاطس فرسكس

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب