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تكنولوجيا

مليار جهاز يعمل بنظام Windows 10.. مايكروسوفت تحقق رقما قياسيا جديدا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:00 ص
مليار جهاز يعمل بنظام
مليار جهاز يعمل بنظام Windows 10..مايكروسوفت تحقق رقم قياسى
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات اليوم أن عدد الأجهزة التي تعمل الآن يعمل  بنظام Windows 10 تخطت مليار جهاز عالميًا، عبر 200 دولة.

ويشمل هذا الرقم العديد من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بالإضافة لوحدات تحكم Xbox One التي تعمل بأحدث نظام تشغيل من Microsoft ، الأمر الذى يعنى أن الشركة حققت هدفها الأصلي المتمثل في الوصول لمليار جهاز يعمل بنظام Windows 10.

ووفقًا لموقع ذا فيرج التقنى فرقم المليار مستخدم جاء بعد شهرين فقط من إعلان الشركة بأنها ستوقف الدعم عن ويندوز7 رسميًا، ولن يكون بإمكان المستخدمين الحصول على أى تحديثات أو أى دعم  يصدر لهم، أو حتى معالجات أمنية لإصلاح العيوب الأمنية ومشكلات الاختراق والخصوصية.

واقترحت مايكروسوفت على المستخدمين التحول لويندوز 10 لتفادى المشكلات التى ستنتج عن توقف الدعم لويندوز 7، ويعتبر ويندوز 7 من أكثر نسخ الويندوز أمانا كما أن المستخدمين لم يكن لديهم أى شكاوى قوية بخصوص مشكلات رئيسية في التشغيل أو التحديثات أو الدعم الأمنى للويندوز، وذلك بخلاف ويندوز 10 الذى يعانى بكثرة من شكاوى المستخدمين بشأن تحديثاته.

و حتى الآن يعتبر ويندوز 10 هو الحل المثالى لمستخدمى ويندوز 7 بعد توقفه رسميًا.
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